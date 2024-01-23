İngiliz devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Tarihe geçecek bonservis

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Ancak Kanarya'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismine İngiliz devi talip oldu. Sarı-lacivertli ekip bu transferle rekor kırabilir. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 12:28