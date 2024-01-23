FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü transferinde akıl oyunları!

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı. Kadrosunu bir stoper transferiyle daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'ye Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Atletico Madrid cephesi ise, sarı-lacivertli kulübe gitmek isteyen 27 yaşındaki stoper ile ilgili akıl oyunları yapmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 06:40