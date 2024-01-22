Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız oyuncunun, sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.