Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu!

Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Özütoprak oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 12:51