TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'ye kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'ye kavuşuyor! Geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip takviyelere devam etmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, kupada oynanan Adanaspor mücadelesinin ardından milli stoper Çağlar Söyüncü hakkında konuşmuştu. Kurmaylardan yıldız ismi isteyen Kartal, müjdeli haberi aldı. Yönetim, Çağlar'ı İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 06:40 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024- 06:49