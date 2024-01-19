TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız isim için kulüp başkanı devreye girdi

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna dahil etti. Takviyelerine devam etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekipte bazı isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor. Kanarya'nın yıldız ismini birçok takımın istediği bilinirken, bir kulüp başkanı transferde resmen devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)