Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan, ligde ise ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Fotomaç'ın derlediği haberde, kupanın son şampiyonu olan sarı- lacivertliler, bugün evinde Trendyol 1.Lig ekibi Adanaspor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de... Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda büyük revizyona gidecek.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Emre Mor, Lincoln, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fevzi, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Diakite, Fernandes, Harun, Oberlin, Burhan

İKİNCİ KEZ RAKİPLER

İki takım, bugün kupada birbirilerine 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 mücadelenin 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 2019'da Kartal, Rize'yi çalıştırırken, Kaplan'ın başında olduğu G.Birliği'ni 1-0 yenmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.