Fenerbahçe, Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
2'nci dakikada Tadic'in ceza alanına ortasında savunmadan dönen topta Fred'in vuruşunda top Szymaniski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Nita kurtardı.
7'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasıyla ceza alanına giren M'Bakata'nın vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
12'nci dakikada Cengiz'in pasıyla ceza alanı önünde buluşan İsmail Yüksek'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.
13'üncü dakikada Cengiz'in kornerden aktardığı topla sağ çaprazda buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Nita kornere çeldi.
23'üncü dakikada Fred'in ceza alanına pasıyla buluşan Tadic, topu Szymaski'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
32'nci dakikada Szymanski'nin ara pasıyla buluşan Cengiz'in vuruşunu kaleci kornere çelerek golü önledi.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
48'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Fred, savunma oyuncusu Arda Kızıldağ tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
50'nci dakikada penaltı atışı kullanan Dzeko'nun vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
58'inci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında rakiplerini geçen Maxim'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kurtardı.
81'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Syzmanski'nin ceza alanına ortasına iyi yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
90+6'ncı dakikada Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Dragus'un rövaşata vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.