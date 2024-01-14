Fenerbahçe'yi seçmelerinde Dzeko ailesinin katkılarının büyük olduğunu söyleyen İvana Krunic, "Azra Dzeko bizimle en başından beri ilgilendi. Hatta adaptasyon sürecinde bizi kendi evlerinde ağırlamayı bile teklif etti. Zaten Rade, Dzeko ismine büyük saygı duyuyordu. Bunun nedenini artık çok daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.