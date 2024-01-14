Milan'ı sonunda ikna ederek Fenerbahçe'ye imza atan Rade Krunic, sarı lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanırken, transferin perde arkasını eşi İvana Krunic anlattı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'in eşinden flaş transfer itirafı!
Fenerbahçe, orta sahasını Milan'dan Rade Krunic'i alarak güçlendirdi. İmza sonrası Boşnak yıldızın eşi açıklamalarda bulundu ve "Onu çocuğumuzu kucağına aldığımız günden sonra ilk defa bu kadar mutlu gördüm." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'yi seçmelerinde Dzeko ailesinin katkılarının büyük olduğunu söyleyen İvana Krunic, "Azra Dzeko bizimle en başından beri ilgilendi. Hatta adaptasyon sürecinde bizi kendi evlerinde ağırlamayı bile teklif etti. Zaten Rade, Dzeko ismine büyük saygı duyuyordu. Bunun nedenini artık çok daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.
FENER'İ İZLİYORDU
Fenerbahçe'ye anlık bir kararla gelmediklerini dile getiren İvana Krunic, "Rade bir yıldır takımı takip ediyordu. Bütün maçları izliyordu. Eğer kendi maçına, idmanına denk gelirse özetlere bakıyordu. Onu çocuğumuzu kucağına aldığımız günden sonra ilk defa bu kadar mutlu gördüm" açıklamasını yaptı.