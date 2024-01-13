Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ve karar çıktı! O isimle yollar ayrılıyor
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte atağa geçen Fenerbahçe, ilk olarak Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği bilinirken, yönetim o ismin temsilcisini İstanbul'a çağırdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler deneyimli stoperle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, ikinci devre ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.