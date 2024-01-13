Ve karar çıktı! O isimle yollar ayrılıyor
Partizan'dan F.Bahçe transfer yanıtı!
Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
4 büyüklerden başsağlığı mesajı
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ve karar çıktı! O isimle yollar ayrılıyor Ve karar çıktı! O isimle yollar ayrılıyor 09:37
F.Bahçe'de kimler ayrılacak? F.Bahçe'de kimler ayrılacak? 09:10
Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! 01:45
Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! 01:38
Doğan'dan THY'ye ziyaret! Doğan'dan THY'ye ziyaret! 00:39
Doğan'dan THY'ye ziyaret! Doğan'dan THY'ye ziyaret! 00:39
Daha Eski
Hırvat yıldız Beşiktaş'a geliyor! Hırvat yıldız Beşiktaş'a geliyor! 23:06
Bonucci ilk antrenmanına çıktı! Bonucci ilk antrenmanına çıktı! 23:06
Çalımbay: Kırgın değilim ama... Çalımbay: Kırgın değilim ama... 23:06
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 23:06
Partizan'dan F.Bahçe transfer yanıtı! Partizan'dan F.Bahçe transfer yanıtı! 23:05
"Sacha Boey'in transferi..." "Sacha Boey'in transferi..." 23:05
SON DAKİKA