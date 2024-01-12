TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Leonardo Bonucci'nin partnerini buldu! Kanarya'dan savunmaya kule

Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de aynı hızla giriş yaptı. Savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertliler bir stoper takviyesi daha yaparak savunma bölgesinde rekabeti arttırmak istiyor. Bu bağlamda arayışlarına ara vermeden devam eden Kanarya, İtalyan oyuncunun partnerini de buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2024- 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024- 11:34