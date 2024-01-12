Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bonucci'den sonra bir yıldız daha

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bonucci'den sonra bir yıldız daha

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapacak. Yönetim, İtalyan yıldızın transferinden sonra başka bir isme yöneldi. Kurmaylar, dünyaca ünlü oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2024- 06:40