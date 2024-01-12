Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Bonucci'den sonra bir yıldız daha
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapacak. Yönetim, İtalyan yıldızın transferinden sonra başka bir isme yöneldi. Kurmaylar, dünyaca ünlü oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2024- 06:40