Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenarbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi müsabakanın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Anıl Usta yapacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu olacak. Birincioğlu'na AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Kerem Ersoy eşlik edecek.