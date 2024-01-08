Herbiri haftanın golü olabilecek güzellikteki golleri, bize bu oyunu neden sevdiğimizi hatırlattı. Bu arada bence Tadiç'in kaçırdığı penaltıyı da Cengiz atmalıydı. 4 gol atan futbolcunun daha çok atması desteklenir. Hele de bu oyuncu sezon başından bu beklentilerin altında kalan Cengiz ise… İstanbulspor için yolun sonu görünüyor. Artık bundan sonra ligde kalması çok zor. Düşüncesizce yapılan bir hareket nelere mal oluyor.