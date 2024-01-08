FENERBAHÇE HABERİ | Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer sözleri: Branco ile görüştüm. Devre arasında...

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan ve gösterdiği performansla kısa zamanda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer iddialarına yanıt geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan madde ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB Spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 06:40