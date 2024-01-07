Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Sezonun bu şekilde çekişmeli devam edeceğini düşünüyorum. Bizim yapacağımız şey çok basit, sadece maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "İyi bir performans sergiledik. 5 gol attık ve yıla iyi bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"SÜPER KUPA'NIN OYNANMASINI TERCİH EDERDİK"

Crespo, oynanamayan Süper Kupa finali ile ilgili olarak, "Süper Kupa'nın oynanmasını tercih ederdik. Kazanmak için oynayacaktık fakat bizim dışımızda gelişen nedenlerden dolayı oynanmadı. Şimdi önümüzdeki lig maçlarına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"SEZONUN BU ŞEKİLDE ÇEKİŞMELİ DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk rekabetinin sorulması üzerine Crespo, şu yanıtı verdi:

"Sezonun bu şekilde çekişmeli devam edeceğini düşünüyorum. Bizim yapacağımız şey çok basit, sadece maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Sadece kendi işimize bakıyoruz, Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz sadece kendi performansımızı olabildiğince en üst seviyeye çekmek istiyoruz."

"CENGİZ BUGÜN HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ"

İstanbulspor karşısında 4 gol kaydeden Cengiz Ünder hakkında da konuşan Crespo, "Onun adına çok mutluyum, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün harika bir performans sergileyip 4 gol attı. Bu şekilde devam edeceğini umuyorum. Cengiz'in bu kalitesi ve potansiyeli var, onun adına çok mutluyum" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Fred'in görev alamadığı maçlarda kendisi üzerinde bir baskı olup olmadığı sorulan Crespo, "Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fred tabii ki çok yüksek kalitede bir oyuncu. Onun sahada olması bizim için önemli bir değer. Sahada olan herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bizim için her zaman önemli olan şey, Fenerbahçe'nin kazanarak yoluna devam etmesi."