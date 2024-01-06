TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'ya Krunic çıkarması! İşte kıran kırana pazarlığın detayları
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Kanarya, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Çizme basınından gelen habere göre, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Krunic transferi için İtalya'ya gittiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.01.2024- 14:56