Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.