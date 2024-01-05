ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 79-76 kazandı ve şampiyon oldu.

Kupada final karşılaşması ÇBK Mersin'den Williams'ın 2 sayılık basketiyle başladı. Daha sonra karşılıklı basketlerle ilerleyen ilk çeyrekte Mcbride ve Howard ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe Algöz Holding ilk molaya 13-11 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin'in ataklarına Fenerbahçe Algöz Holding, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Algöz Holding, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar oyun disiplinini bozmadı ve pota altında etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Meesseman ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Anderson iyi kullanıp, farkı korumayı başardı.

Mabrey'in asist ve Holingsvorth'nin sayılarıyla Fenerbahçe Alagöz Holding'in baskısını kıran ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de Fenerbahçe Alagöz Holding final periyotuna 56-50 skor avantajıyla girdi.

Son çeyreğe iyi başlayamayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin sert savunmasını geçmekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan kaptan Şerife Alperi Onar bulduğu sayılarla hem takımını hem tribünleri ayakta tuttu.

Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi.

Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.

PERİYOT SONUÇLARI:

1. periyot: Fenerbahçe 19-15 Mersin

2. periyot: Fenerbahçe 37-28 Mersin

3. periyot: Fenerbahçe 56-50 Mersin

4. periyot: Fenerbahçe 71-71 Mersin

Uzatmalar: Fenerbahçe 79-76 Mersin