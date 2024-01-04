Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun beklenmeyen sakatlıkları, sarı-lacivertlilerin bazı puanları kaybetmesine neden oldu. 2 oyuncunun sakatlandığı süreçte Kartal, Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Yusuf Akçiçek gibi isimlere şans tanıdı. Tecrübeli çalıştırıcı, Becao ve Djiku'nun yerine oynattığı isimlerden beklediği performansı alamadı.