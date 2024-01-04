FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesiydi! İngilizler yıldız isim için devreye girdi
Ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Devre arasında stoper takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın listesindeki isimlerle temaslarına devam ediyor. Tecrübeli hocanın istediği yıldız stoper için İngilizler devreye girdi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2024- 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024- 12:08