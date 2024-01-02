Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar sebebiyle orta saha rotasyonunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadroya dahil etmek istiyor. Ancak transferin tıkanma sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Kanarya bu sezon genel olarak iyi bir gidişata sahip oldu.