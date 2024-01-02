TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Rade Krunic bilmecesi devam ediyor! Transferdeki sorun...
Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar sebebiyle orta saha rotasyonunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadroya dahil etmek istiyor. Ancak transferin tıkanma sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2024- 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024- 12:15