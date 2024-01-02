TRANSFER HABERİ | İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Satın alma opsiyonuyla beraber kiralama teklifi yapması beklenen İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
Bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı.
Sarı lacivertli ekip bir yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrodaki isimler için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli ekibe yıldız isim için kısa süre içinde transfer teklifi gelecek. Teklif yapacak ekip ise İngiltere Championship'ten... İşte detaylar...
MENAJERİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDU
Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu.
Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'nin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.
27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı.
Hull City'li yetkililerin 1 hafta içinde İstanbul'da olacağı da gelen haberler arasında.