Fenerbahçe'de Martial sesleri! Fransız yıldızın bonservis bedeli belli oldu
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi. Michy Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Kanarya, Manchester United'ın yıldız golcüsü Anthony Martial'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fransız forvetin bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 02.01.2024- 17:24