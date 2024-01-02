Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Anthony Martial gibi dünya çapında tanınan bir oyuncuyu transfer ederek takımın ofansif gücünü artırmayı planlıyor.

Bu transfer, hem Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında göstereceği performans için önemli bir katkı sağlayacak hem de takımın uluslararası alandaki prestijini artıracak.