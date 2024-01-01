Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Manchester United yıldız ismin opsiyonunu kullandı

Şampiyonluk yarışında liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimleri takviye eden sarı-lacivertliler devre arasında da önemli transferler yapmayı planlıyor. Ancak yönetim listede bulundurduğu futbolcudan kötü haber aldı. Manchester United, oyuncusunun opsiyonunu devreye soktu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)