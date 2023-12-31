"Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız 2023'ü geride bırakırken, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2024 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Savaşların son bulduğu, çocukların ve masum insanların ölmediği bir dünya dileğiyle..."
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Spor Kulübü, internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2023- 21:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023- 21:40