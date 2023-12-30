TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk yıldız! Jorge Jesus'un takımından geliyor
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'dan çok sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, Jorge Jesus'un takımında forma giyen o yıldız için harekete geçtiği kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 30.12.2023- 11:28