Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Süper Kupa'da planını hazırladı! 10 maddede Galatasaray'ı böyle devirecek
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali hazırlıklarını bitiren Fenerbahçe maça odaklandı. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal kupayı kazanmak için 10 maddelik bir imha planı hazırladı. İşte detaylar...
Sabah'ın haberine göre; Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler planını hazırladı.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirecek 10 maddelik imha planı...