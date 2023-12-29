FENERBAHÇE HABERİ: Becao dönüyor! O tarih belli oldu
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve bir süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı stoperin dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.12.2023- 10:33
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırdı.
Fenerbahçe'de transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Rodrigo Becao oldu.
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