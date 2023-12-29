FENERBAHÇE HABERİ: Becao dönüyor! O tarih belli oldu

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve bir süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı stoperin dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 10:33