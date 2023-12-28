Transferde karar verildi! Ya Fenerbahçe ya da... Bonservisini duyurdular

Transferde karar verildi! Ya Fenerbahçe ya da... Bonservisini duyurdular

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin birçok kez transfer girişimlerinde bulunduğu Eric Dier ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı bildirilirken transferde 2 ekip yarışa girdi. Birinin sarı-lacivertli takım olduğu bilinirken İtalya'dan flaş bir talip çıktı. İngiliz oyuncu 2 takım arasında kararını verecek. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU).