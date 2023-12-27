Kadıköy'de golsüz beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından iki ekipte cuma günü oynanacak Süper Kupa maçına odaklandı. Bu mücadele için özel olarak hazırlanan Fenerbahçe kupayı müzesine götürmek için tek yürek oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, puan puana devam ettirdikleri Süper Lig yarışında geride bıraktığımız hafta Kadıköy'de karşı karşıya gelmişlerdi. İki takımın da çekinerek oynadığı mücadeleden gol sesi çıkmamıştı. Gözler şimdi Riyad'daki Süper Kupa maçına çevrildi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal birçok farklı sistem deniyor. Önceliği takımın alışkanlığı olan sistem üzerinden düşünen deneyimli çalıştırıcı skora göre ya risk alacak ya önlemleri artıracak. Özellikle Fred'in dönüşü elini rahatlattı. Brezilyalı yine 11'de olacak, böylece taşlar da yerine oturacak.

İRFAN YERİNE DÖNÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi bir dönem Milli Takım'da oynadığı bölge olan 8 numaraya kaydırmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu, burada beklenilen performansın altında kalmıştı. İkinci yarıda sağa geçince Kanarya daha fazla topa sahip olmuştu. Kartal, deneyimli futbolcusunu Süper Kupa maçında alışık olduğu yerde değerlendirecek. Michy Batshuayi'yi Kadıköy'de oyuna geç sokmuştu. Bu defa daha erken onu sahaya atarak rakip üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışacak. Kartal, Kadıköy'deki maçta olduğu gibi yine agresif ve temaslı oyun istiyor. Her idmanda öğrencilerine bunu aktarıyor.

FRED'SİZ 6'DA 1

Fenerbahçe, Fred'in forma giymediği 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Onun dönüşü takımın hem performansını hem de moralini yükseltiyor.