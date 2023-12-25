Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.