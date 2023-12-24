Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Dev derbi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Mücadele sonrası en çok konuşulan konulardan biri ise sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin yüzünde oluşan morluktu.

Arjantinli forvetin maç içinde yaşanan bir pozisyon sonrası yüzünde oluşan morluk dikkat çekmişti.

Galatasaray Kulübü konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanmıştı.

Fenerbahçe'den bu paylaşıma yanıt geldi. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" mesajı paylaşıldı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN O PAYLAŞIMI: