Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN SÖZLERİ:

Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok poziyon üretebilirdik.

Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik bu anlamda. Daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor.