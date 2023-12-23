Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürüyor.
İsmail Kartal'dan o isme görev! Galatasaray derbisinde Fred'in yerini alacak
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte Fred'in yerinde kimin oynayacağı merak konusu. Teknik direktör İsmail Kartal, Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncunun yerine yıldız isme şans verecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular taktik çalışmayla devam ediyor.
Kartal, çift kale maç esnasında oyunu durdurarak öğrencilerini sık sık uyarıyor.