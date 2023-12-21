Dünya futbolunda gündem Avrupa Süper Ligi. Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un istediği Avrupa Süper Ligi için Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Dünya futbolunda gündem Avrupa Süper Ligi. Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un istediği Avrupa Süper Ligi için Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı yakından takip etmiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır.

Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeyi sürdüreceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir.