Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Fred korkusu! Oynamadığı maçlarda...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fred, kısa süre içerisinde ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde süre alamayacak Sambacı yıldız, sarı-lacivertlileri endişelendirdi. İşte o detay... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın son anlarında Kanarya'da Fred direkt kırmızı kart, Mert Hakan Yandaş ise 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.