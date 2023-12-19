Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Edin Dzeko antrenman sonrası ağrı şikayetiyle MR çektirmişti.
Bu gelişme sonrası sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Boşnak yıldızın, Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilmişti.
F.Bahçe'den sosyal medya hesabından "Endişeye mahal yok endişeye." notuyla bir paylaşım yaptı.
Endişeye mahal yok endişeye 😎 pic.twitter.com/OSAswXGwFV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2023