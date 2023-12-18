Fenerbahçe yeni sezona, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için girdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Ayrılacağı konuşuluyordu! 3 kulüp onun için kıyasıya yarışa girdi
Son dakika transfer haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe, birçok yıldız oyuncu transferine imza attı. Sarı-lacivertliler, bu hamle ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kanarya'nın eski oyuncuları ise takıma yeni katılan oyuncuların gerisinde kaldı. Bu futbolculardan birinin takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir haber geldi. 3 kulüp o yıldız için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertli ekip bu amaçla birçok transfer yaptı.
Kanarya; Edin Dzeko'dan Dusan Tadic'e, Livakovic'ten Fred'e dünya çapında tanınmış oyuncuları kadrosuna kattı.