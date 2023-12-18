FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Ayrılacağı konuşuluyordu! 3 kulüp onun için kıyasıya yarışa girdi

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe, birçok yıldız oyuncu transferine imza attı. Sarı-lacivertliler, bu hamle ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kanarya'nın eski oyuncuları ise takıma yeni katılan oyuncuların gerisinde kaldı. Bu futbolculardan birinin takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir haber geldi. 3 kulüp o yıldız için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 16:01