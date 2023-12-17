Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid'den Fran Garcia, Chelsea'den Ian Maatsen ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund'un ilgilendiği oyuncular. Ancak bir tek Kadıoğlu, kriterlere uygun. Çünkü Kadıoğlu, her iki tarafta da oynayabiliyor."