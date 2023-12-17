Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, değerine değer katarken Avrupa'nın önemli kulüplerinin de transfer listesine girmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nu Alman devine önerdiler! "Kriterlere çok uygun"
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekipleri tarafından takibe alındı. Alman basını, 24 yaşındaki milli yıldızı Bundesliga devine önerdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2023- 06:40
24 yaşındaki sol beki; Arsenal, Napoli, West Ham, İnter, Bayern Münih ve Borussia Dortmund izliyor. Ancak bu kulüpler arasında en ciddi olan ise Almanların sarı duvarı Borussia Dortmund...
Vestfalya temsilcisinin ocak ayında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı dün Almanlar tarafından yazıldı.