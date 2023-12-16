Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek Ludogorets'in FC Nordsjaelland'ı yenmesiyle grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı başardı.
İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında flaş transferlere imza atmıştı. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal, bazı oyuncuların biletlerini kesti. Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden gerçekleşecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde yaklaşan transfer dönemi öncesi takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.
Kadrosunu en az 2 oyuncuyla güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de teknik direktörler İsmail Kartal 2 yıldızın biletini kesti.