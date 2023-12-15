Sezon başında birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Konferans Ligi'nde şampiyonluk getirecek transfer harekatı! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini de geçti ve grubunu zirvede tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda F.Bahçe'de yönetim düğmeye bastı ve dünyaca ünlü yıldızı getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler ocak ayında önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.