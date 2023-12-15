Konferans Ligi'nde şampiyonluk getirecek transfer harekatı! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini de geçti ve grubunu zirvede tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda F.Bahçe'de yönetim düğmeye bastı ve dünyaca ünlü yıldızı getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 10:38