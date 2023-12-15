Kira sözleşmesini iptal etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli transferler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldızın, kira sözleşmesini iptal ettiği ve adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)