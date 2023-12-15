Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kira sözleşmesini iptal etti! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli transferler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldızın, kira sözleşmesini iptal ettiği ve adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler son olarak UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında evinde Spartak Trnava'yı konuk etti.
Kanarya taraftarının önünde oynadığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak grubu lider tamamladı.