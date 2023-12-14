Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Slovak ekibine karşı 11'de mücadeleye başladı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, kritik randevuda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihi oldu. Son olarak Ludogorets ile oynanan müsabakada kalede olan İrfan Can, 50 gün sonra 11'de başladı.
İrfan Can Eğribayat 50 gün sonra 11’de!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 6. ve son haftasında Spartak Trnava karşısına İrfan Can Eğribayat'a 50 gün sonra şans verdi.
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Yayın Tarihi: 14.12.2023- 21:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023- 21:16