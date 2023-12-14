Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Slovak ekibine karşı 11'de mücadeleye başladı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, kritik randevuda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihi oldu. Son olarak Ludogorets ile oynanan müsabakada kalede olan İrfan Can, 50 gün sonra 11'de başladı.