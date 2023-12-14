UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA kadrosunda bulunmayan ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan Samet Akaydın'ın yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, diğer değişikliklerini ise kale ve orta sahada kullandı. Kartal, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkardığı Miguel Crespo'yu yedek soyundururken, yerine İsmail Yüksek'e şans tanıdı. Kalede ise Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat oynadı.

Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvenildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.