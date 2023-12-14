UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, Spartak Tranava'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Spartak Trnava kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can E, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can K, Tadic, Dzeko

S. Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Azango, Ofori, Duris

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.