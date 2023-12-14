Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazandı ve tur atladı. İşte mücadelenin detayları...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

H Grubu son maçında Fenerbahçe ile Spartak Trnava karşılaştı.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac(K.K), 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

H Grubu diğer maçında ise Ludogorets ile Nordsjaelland karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte gruptaki puan durumu şekillendi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- FENERBAHÇE: 12

2- Ludogorets: 12

3- Nordsjaelland: 10

4- Spartak Trnava: 1