UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.
H Grubu son maçında Fenerbahçe ile Spartak Trnava karşılaştı.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac(K.K), 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.
H Grubu diğer maçında ise Ludogorets ile Nordsjaelland karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Bu sonuçlarla birlikte gruptaki puan durumu şekillendi.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- FENERBAHÇE: 12
2- Ludogorets: 12
3- Nordsjaelland: 10
4- Spartak Trnava: 1