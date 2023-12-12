Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı.
Yeniler meyvesini verdi! Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, yıldız futbolcularından beklediği katkıyı aldı. Sarı-lacivertli ekip yakaladığı istatistikle Avrupa'nın zirvesine yerleşti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu.
Sabah'ın haberine göre Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı.