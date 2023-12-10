Transferde sıcak gelişme! Fenerbahçe Yönetimi İtalya'ya uçuyor

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir haber geldi. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2023- 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023- 10:55