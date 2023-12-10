Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Derbiye damga vuran Szymanski'ye 3 talip birden!
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisine damga vuran Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu performans sonrası önemli bir haber geldi. Polonya basını, yıldız ismin bonservis ücreti ve transfer durumuna dair sıcak bilgiler paylaştı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yeniden liderlik koltuğuna oturan Kanarya'da gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.
Yönetim tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de nokta atışı isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.