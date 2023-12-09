Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isterken Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Son oynadığımız lig maçı bize moral oldu. Hafta başından bari oyuncularımızı motive ettik. Beşiktaş bu durumdan çıkıp zirvedeki takımlara ortak olmak isteyecek, planlarını biliyoruz. Daha hazırız, oyuncularımızı motive gördüm. Maçın öneminin herkes farkında.

Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz.